Il sindaco ha scelto la Giunta. Ecco i nomi

Una Giunta che ha “premiato” – come era scontato – il risultato delle urne sia per il “successo” di Cesenatico Civica (22,44% delle preferenze) che per l'”insuccesso” dei Repubblicani (3,47%).

Ma non è finita qua. Per il nome alla presidenza del consiglio comunale pare venga proposto al consiglio comunale, quello di Cristina Baiardi (in quota Pd), mentre per il più votato nelle file del Partito Democratico, William Spinelli, con ogni probabilità gli verrà affidata la presidenza della Commissione Affari Generali.