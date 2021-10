Il turismo e le prossime sfide

Ricci, com’è andata questa stagione turistica?

“L’estate ha avuto un buon recupero rispetto al 2020, molti alberghi sono tornati quasi ai valori del 2019. Tutto questo grazie alla congiuntura favorevole, che ha portato molti vacanzieri a scegliere la nostra costa, grazie alla facile raggiungibilità, poche ore di viaggio per arrivare al mare, anche dai Paesi europei più vicini all’Italia. La gente ha preferito andare in località conosciute,negli hotel dove aveva già alloggiato in passato, con la propria auto o in treno per sentirsi più liberi in caso di complicazioni sanitarie”.

Quali sono stati i risultati?

“Il turismo come settore ha avuto a livello italiano una reazione a “V”, o meglio a molla, come indicano gli economisti. L’impatto sul PIL nazionale, in proporzione, è stato superiore ad altri settori, come il manifatturiero o la moda. I consumatori dopo 2 anni di chiusure, con un calo dei consumi mai visto nella storia degli ultimi decenni, hanno reagito acquistando vacanze, soprattutto in Italia. Ma attenzione non facciamo l’errore di credere che tutto vada bene e che la crisi sia superata con un ritorno al pre-Covid. Sarebbe un errore imperdonabile”.