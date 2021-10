Lavori in via Cesenatico: dal 18 ottobre le corse scolastiche partiranno in anticipo

La linea 146 subirà le seguenti modifiche:

Corsa scolastica in partenza da Cesenatico (p.le Trento) alle 06.20 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06.15);

Corsa scolastica in partenza da San Mauro Mare alle 06.34 diretta a Cesenatico (p.le Trento) verrà anticipata di 4 minuti (nuovo orario 06.30);

Corsa scolastica in partenza da Igea Marina alle 06.40 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06.35);

Corsa scolastica in partenza da Gatteo Mare alle 06.47 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06.42);

Corsa scolastica in partenza da Cesenatico (p.le Trento) alle 06.55 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06.50);

Corsa scolastica in partenza da Cesenatico (p.le Trento) alle 07.00 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 06.55);

Corsa scolastica in partenza da Cesenatico (p.le Trento) alle 07.30 diretta a Cesena Punto Bus verrà anticipata di 5 minuti (nuovo orario 07.25).