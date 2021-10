Alice Buonguerrieri coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia

Per Alice Buonguerrieri una sfida non facile su un territorio che, alle ultime amministrative, ha premiato in maniera inequivocabile le forze del centro-sinistra. Malgrado la crescita del partito anche nei comuni romagnoli (a Cesenatico si è attestato attorno al 10%), Fratelli d’Italia ha perso quasi tutte le competizioni comunali, pur confermandosi come primo partito di opposizione.

Buonguerrieri, come detto, ha uno studio legale con sedi a Cesena, San Piero in Bagno e Cesenatico; è avvocato di diritto civile; dal 2013 al 2018 è stata il legale di riferimento del Centro donna del Comune di Cesenatico.