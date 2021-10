Aspettando Il Pesce fa Festa…la video-ricetta garganelli mare e monti.

Innanzitutto occorre mettere olio e aglio nella padella e lasciarli soffriggere per poco tempo. Poi si fa l’aggiunta di vongole, mazzancolle e funghi. Nel frattempo, in un tegame precedentemente preparato in cui bolle l’acqua, si mettono a cuocere i garganelli. Quindi si attende che le vongole comincino ad aprirsi sfumando, di tanto in tanto, con il vino. Ecco il turno del pomodoro fresco (già tagliato a cubetti). Infine si trasferiscono i garganelli nella stessa padella in cui sta cuocendo il sugo e si tira il tutto. Chi vuole può fare l’aggiunta di prezzemolo per dare sapore e di panna per mantecare la pasta col sugo.

Non ancora sazi delle meraviglie dell’Adriatico? Cesenatico ha la soluzione anche per questo! Da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre torna il più importante appuntamento con il protagonista della gastronomia locale: il pesce! L’edizione 2021 de “Il Pesce fa festa” prende vita per accogliere esperti, appassionati, curiosi e tutti coloro che vogliono godersi un pranzo o una cena all’insegna della buona cucina locale.

Clicca qui e scopri Cesenatico. Con il nuovo sito del turismo di Cesenatico puoi sognare e progettare la vacanza perfetta per te.