Ecco la nuova Giunta del Comune di Cesenatico

L’assessore Mauro Gasperini avrà le deleghe relative a Polizia Locale, politiche per la sicurezza, protezione civile, viabilità, trasporto pubblico locale e rapporti con il volontariato e i comitati di zona.

“Per noi Repubblicani è motivo di grande soddisfazione continuare ad avere una rappresentanza all’interno della nuova Giunta perché significa che è stato riconosciuto il buon lavoro svolto dalla passata amministrazione. Sono sicuro che continueremo, insieme ai nuovi eletti, il percorso intrapreso cinque anni fa con immutato entusiasmo ed impegno, con onestà e trasparenza per dare una prospettiva di sviluppo concreto e sostenibile a Cesenatico”, spiega Gasperini.

L’assessore Gaia Morara avrà le deleghe relative a turismo e marketing del territorio, sport sviluppo della destinazione turistica, progetti europei.

“Sono tante le emozioni che mi accompagnano nel proseguimento di questa avventura: la responsabilità, che prevale, è però affiancata da una grande energia e dalla voglia di rimettermi in gioco e lavorare per Cesenatico. Il turismo e lo sport sono per me, primi di tutto, passioni e come tali mi guideranno nel fare il meglio possibile. Grazie a Matteo per la fiducia”, spiega Gaia Morara.

L’assessore Emanuela Pedulli avrà le deleghe relative a servizi alla persona, politiche per la casa, scuola, cultura, personale e riorganizzazione amministrativa.

“Ringrazio Matteo Gozzoli per la fiducia e sono felice di portare avanti, con continuità, il lavoro svolto in questi ultimi anni. Sono convinta che la strada che abbiamo tracciato è quella giusta e adesso abbiamo il dovere, e il privilegio, di portarla avanti per arrivare insieme a un ulteriore salto di qualità”, conclude Emanuela Pedulli.