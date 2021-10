Una gara di pesca per ricordare Marco Pantani e Jader

Il Pantani “pescatore” è un affresco inedito che solo i cesenaticensi conoscono.

Quando Marco non era ancora “Il Pirata”, lo si vedeva spesso con la canna da pesca in mano sugli scogli della darsena o sulle sponde della vena Mazzini. La pesca era una delle sue grandi passioni, forse la più simbiotica perché dietro a quel passatempo, aspettando per ore l’impercettibile vibrazione del mulinello, ha imparato l’arte della tenacia, della pazienza e dell’ostinazione.

E allora per rendere omaggio a quel Pantani inedito, domenica prossima (dalle ore 14) i suoi amici più cari hanno organizzato, al lago Valloni di Cesenatico, una gara di pesca per ricordare Marco, ma anche Jader Delvecchio, amico fraterno di Marco che morì in un incidente stradale solo quattro mesi prima della sua scomparsa.