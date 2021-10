Covid, a Ravenna muore 20enne (ma aveva altre patologie)

In calo di una unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ora sono 35 mentre sono 9 in meno, a quota 310 quelli negli altri reparti Covid.

Da ieri si registrano quattro morti: un ragazzo di 20 anni in provincia di Ravenna (anche se va precisato che il giovane era ricoverato in ospedale perché già affetto da altre gravi patologie); un uomo di 68 nel Forlivese e due uomini entrambi 75enni nel Riminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.528.