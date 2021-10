Il Comune di Cesenatico riapre le sue porte

Il Comune di Cesenatico riapre le porte. Da lunedì e ai sensi delle vigenti disposizioni è in vigore l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), per chi accede alla struttura, personale dipendente ed “assimilato” dalle norme (visitatori, autorità politiche, dipendenti imprese con servizi in appalto…), per lo svolgimento di qualsiasi attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. I Dirigenti e/o Incaricati e/o i sostituti appositamente individuati dall’Amministrazione effettueranno il controllo del rispetto degli obblighi di cui sopra, nelle modalità previste dalle disposizioni vigenti.