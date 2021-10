“Un altro furto nel nostro hotel, siamo esasperati”

“Un altro furto in hotel. È Il settimo in cinque anni”. Questo il commento di chi gestisce l’hotel Iride a Valverde vittima dei ladri la scorsa notte. Erano le 3.30 circa quando chi è entrato in azione ha forzato le finestre per andare a caccia di tesori nascosti. A quanto pare sembra essere rimasto all’asciutto. Ma si contano comunque danni da oltre duemila euro. Questi gli strascichi dell’incursione notturna.