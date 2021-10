Basket, Pullazi non basta. Unieruo sconfitta

PREPARTITA. Gli applausi dell’Unieuro Arena cominciano quando viene omaggiato e ringraziato il personale sanitario dell’ospedale Morgagni Pierantoni, per il lavoro che quotidianamente svolge nella lotta al Covid -19 e che è ospite della Società nella gara di oggi. E poi il saluto alle ragazze della Poderi dal Nespoli – Forlì, campionesse di softball d’Italia e d’Europa. E ancora, la centesima in biancorosso di Giachetti: grazie capitano. E anche la squadra che scende in campo con la maglia “Team Franco” per fare sentire la sua vicinanza a Franco Flan dopo il grave infortunio.