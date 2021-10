Basket, Tigers espugnano il Palacattani con un siluro

Il terzo quarto non sfugge all’equilibrio con Anumba a prendersi la scena con un parzialino di 5-0 e rimbalzi ed assist. Ma l’equilibrio regna sovrano ed il match s’indirizza così verso l’ultimo quarto. A 6’36’’ dl gong lo 0/2 di Mascherpa sul 57-59 sembra lanciare oscuri presagi, ma è solamente l’inizio di una serie di palle perse da una parte e dall’altra, interrotte dall’1/2 di Vico ai tiri liberi a 5’33’’. Tassinari ridisegna nuovamente il quintetto affidandosi a 5’00’’ al quintetto base mentre Faenza va sul 60-59. Cesena continua a non segnare e a 4’37’’ per coach Tassinare arriva il momento di parlarci su. Per i bianconeri è ancora notte fonda in attacco e serve un Simona Anumba lanciato in contropiede per dare una opportunità in attacco ai Tigers, A 3’46’’, davanti ai suoi ex tifosi, il numero 3 cesenate fa ½ per il 60 pari e Faenza palla in mano. La tensione si taglia a fette. Reale segna sui 24’’ e Genovese risponde da sotto. Il cronometro corre. A 2’12’’ Genovese sbaglia da sotto dopo il canestro di Reale. Sull’altro lato del campo, a rimbalzo, Mascherpa commette fallo su Poggi mandandolo in lunetta a 1’59’’. E’ 66-62 e Petrucci ommette un fallo sciocco sulla transizione di Macherpa. Il capitano, in faccia alla curva manfreda, non trema e imbuca i liberi del 66-64. Continua a correre il cronometro. L’errore di Poggi dall’arco lancia Mascherpa con fade away del 66 pari a 1’05’’. Ancora un errore di Reale e rimbalzo Cesena. Genovese sbaglia il 66-69, ma è pronto il capitano che s’inventa la bomba del 66-69 a 1’’ e 9 decimi. Time out Faenza, ma dalla rimessa non arriva il canestro del pareggio.