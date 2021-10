Cesenatico: un mare di letteratura

Cesenatico, anno dopo anno, stagione dopo stagione, si conferma la cornice ideale in cui ambientare le trame di libri e romanzi.

Sarà per le atmosfere che tingono la città in alcune ore del giorno o per la vibrante verve dei suoi personaggi in carne e ossa, sta di fatto che se sbirciate nella vostra libreria di casa molto probabilmente troverete un libro che tra le proprie pagine vi riporta alla città del porto canale.

Così è stato ad esempio in “Vaniglia e cioccolato” di Sveva Casati Modigliani un romanzo che vede protagonista una coppia che si ritrova dopo un periodo di riflessione. Dedicato a tutti gli manti del lieto fine.

Stefano Tura arricchisce i propri noir con alcuni degli scorci più tipici e, a tratti, popolari di Cesenatico. Assiduo frequentatore della città ne ha carpito la sua essenza, il suo tratto intimo per condire le indagini dei personaggi che porta in scena capitolo dopo capitolo nei romanzi che gli amanti del noir non possono non conoscere.