Covid fatale durante il ricovero: muore donna 70enne di Cesenatico

Il Covid si porta via un’altra concittadina. Si tratta di una donna 70enne di Cesenatico deceduta nel fine settimana dopo che le sue condizioni, aggravate dal coronavirus, erano rapidamente peggiorate.

La donna si trovava già ricoverata alla clinica San Lorenzino di Cesena per un’altra grave patologia e, in un quadro clinico molto precario, il contagio da Covid – come accade in molti casi – è stato fatale. Si tratta del decesso numero 401 da quando è iniziata la pandemia nel cesenate.