E’ partita l’asta per aggiudicarsi Ex Nuit e colonie di Levante

E’ partita l’asta per aggiudicarsi gli immobili compresi nell’Accordo di programma siglato tra il comune di Cesenatico e la società Fincarducci, denominato ‘Ex Nuit e parte delle colonie di levante’. Gli edifici all’incanto sono l’ex colonia San Vigilio in viale Carducci, nella zona di Boschetto, la colonia Gioiosa in viale Carducci, la colonia Cif, sempre in viale Carducci a Valverde, l’area dell’ex discoteca Nuit e un’area più piccola in viale dei Mille presente in centro città.