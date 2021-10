No pass, manifestazione al porto di Ravenna

Manifestazione al porto di Ravenna contro il green pass. La zona interessata è quella di via Piomboni, in prossimità delle banchine private del porto commerciale. Non si trova quindi vicina al centro città. La protesta è iniziata alle 7 e ha chiamato a raccolta centinaia di presenti, ma altri, pare si stiano unendo arrivando anche da Bologna, Rimini. In strada a Ravenna anche alcuni tir.