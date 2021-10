Università degli Adulti 2021/2022

Centro Sociale Cesenatico Insieme

Il Centro Sociale Cesenatico Insieme aps, è nato nell’ormai lontano 1992 e nel corso di questi anni si è ampliato sia nella struttura sia, in particolare, nel numero dei soci che attualmente sono 1300 circa.

Da parte dei soci e in particolare del gruppo organizzatore-dirigente, con impegno costante e con una presenza assidua, si sono raggiunti, gradualmente, risultati soddisfacenti e facilmente verificabili, primo fra tutti la realizzazione di un centro che, nel suo agire di ogni giorno, tiene costantemente

fermi e sempre in evidenza questi obiettivi:

• promuovere relazioni interpersonali tra i soci;

• aiutare gli anziani a vincere la solitudine e l’emarginazione proprie della “vecchiaia”;

• progettare, programmare e gestire iniziative tendenti a realizzare attività di carattere assistenziale, culturale, ricreative, artistiche, motorie ed altre attività che possono favorire e consolidare la socializzazione.

Se è stato possibile raggiungere, in buona parte, questi obiettivi, lo si deve ai soci che hanno volontariamente continuato a mettere a disposizione tempo, entusiasmo, desiderio di fare e di pensare ai bisogni degli altri.

Per il nostro Centro Sociale si pone sempre più la necessità che molti altri soci manifestino il proprio senso di appartenenza a questa struttura e partecipino attivamente ai vari momenti della vita del Centro, scoprendo in tal modo che vale la pena contribuire, secondo le proprie possibilità,

per mettere il nostro Centro nella condizione di dare, nei limiti del possibile, un servizio che offra sollievo e conforto alla gente che ne ha veramente bisogno e di essere un punto di riferimento per coloro che vogliono trascorrere momenti di incontro in amicizia e, perché no in allegria.