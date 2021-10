Dalle donne ebree cesenati all’antica e scomparsa sinagoga

Questo racconto procede grazie alla serie di atti esposti nelle stanze dell’archivio: si tratta dei volumi di notai come Baldassarre Albertini, e della testimonianza della presenza di una sinagoga a Cesena documentata dai due atti notarili di Antonio Forti e Girolamo Zanolini, quest’ultimo la traccia del trasferimento della sinagoga dalla Contrada Croce di Marmo alla contrada San Zenone. La parte centrale del percorso invece è dedicata a tre donne scelte per i nomi inusuali e delicati, come gli stessi autori Alberto Gagliardo e Maurizio Abati hanno descritto nel loro libro: “Rica”, figlia del bolognese Abramo di Giacobbe Finzi, come descritto dal notaio Pietro Pasini il 22 ottobre 1499, che sposò Leone di Dattilo da Fano; “Cella”, moglie di Olivuccio di Emanuele del Pozzetto (1474), che veniva da Ferrara come da atto del notaio Antonio Zanolini; e “Persiete”, originaria di Chambery, nella Savoia francese, atto redatto da Pasini nel 1500. Si racconta che Persio di Angelo ricevette 67 fiorini d’oro per la dote della giovane Persiete, per il matrimonio con Leone, figlio a sua volta di un altro Persio di Mosè.