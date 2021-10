Il M5S non governa più in nessun comune della Regione

Per la serie “sic transit gloria mundi” scorrono i titoli di coda per il Movimento 5 Stelle che, da ieri sera, non governa più nessun Comune in Emilia-Romagna.

Mariano Gennari, sindaco uscente di Cattolica, è infatti stato sconfitto al ballottaggio dalla candidata del Pd Franca Foronchi, che ha vinto nettamente con il 63,5%.