Start Romagna, restano a casa 144 autisti: ancora disagi

“Si tratta di un numero complessivo che comprende sia la mancanza di green pass che l’indisponibilità per malattie o permessi di altra natura previsti dal contratto – spiegano Start Romagna – Numeri che vengono monitorati, anche in rapporto a quelli dello stesso periodo dello scorso anno”. Pare infatti che qualcuno, in segno di solidarietà verso i colleghi, abbia chiesto le ferie proprio per creare ulteriori disagi all’ente e manifestare la propria contrarietà all’obbligo del Green Pass.