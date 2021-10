Dieci anni dopo la tragedia Coriano ricorda Simoncelli

Dieci anni fa, il 23 ottobre del 2011 – in una tragica giornata per tutto lo sport mondiale – Marco Simoncelli, perdeva la vita sull’asfalto di Sepang correndo in sella alla sua Honda il Gran Premio della Malaysia.

Sabato prossimo, Coriano – la cittadina romagnola che gli dato i natali – ricorderà il ‘Sic’ dedicandogli una intera giornata.

Nel pomeriggio sarà celebrata una messa nella chiesa di Santa Maria Assunta. In serata, alle 19, verrà accesa per 58 secondi – 58 come il suo numero – la ‘Fiamma del Sic’, il monumento dedicato al pilota.