Progetto ” A scuola nel Territorio”

La particolarità di questo progetto è che l’esposizione è realizzata nelle tre lingue straniere studiate a scuola: inglese, francese e tedesco. Come ci raccontano le insegnanti della scuola superiore gli obiettivi di questo progetto solo molteplici: “Valorizzazione della storia, delle tradizioni e della cultura di Cesenatico; il passaggio di nozioni attraverso la ‘peer to peer education’ e, per ultimo (ma non per importanza), il valore della socializzazione”.