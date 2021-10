Scuola viale Torino: respinta l’istanza cautelare di Socim contro il Comune di Cesenatico

Il Tribunale di Forlì ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ditta Socim in merito alla richiesta di inibire il Comune all’incameramento della fideiussione e in merito alla richiesta di sospensione della risoluzione contrattuale per inadempimento, condannando in solido Socim Spa e l’assicurazione alle spese di lite per oltre 10mila euro in favore del Comune di Cesenatico.