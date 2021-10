Atenei aperti da settembre. Università luogo di accoglienza e relazioni

L’Assessore alla Scuola, università, ricerca e agenda digitale, Paola Salomoni, ha fatto il punto in commissione sulle lezioni in presenza, con green pass e prenotazioni del posto in aula.

La didattica nelle università è ripartita grazie all’uso del green pass. Le aule sono tornate a essere occupate in piena capienza soprattutto per i laboratori, mantenendo comunque sistemi di prenotazione del posto, mentre per le lezioni frontali si è preferito mantenere la modalità mista.

Le ripartenze sono state scaglionate, mentre per la sessione autunnale degli esami si è fatto ancora ricorso a una modalità mista, con una geografia variabile. Va considerato che l’86% della popolazione tra i 20 e i 29 anni in Emilia-Romagna è vaccinata, per cui il ritorno in aula, auspicato dal ministero e da noi sollecitato nel rispetto dell’autonomia degli istituti universitari, è un obiettivo alla portata di tutti. È importante che l’università sia anche un luogo fisico di incontro e accoglienza.