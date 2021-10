Covid, i “casi attivi” in Regione scendono sotto i 12mila

Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva (31 come ieri), in leggero calo quelli negli altri reparti Covid che sono 283 (-13).

In termini assoluti, la provincia con il più alto numero dei contagi è Bologna (70 casi, di cui 14 nell’Imolese), seguita da Ravenna (67) e Forlì-Cesena (37).