“Furbetti del telefonino”, Securitaly impegnata all’università di Foggia

L’azienda di Cesenatico, infatti, distribuisce in tutta Italia dei rilevatori super-sensibili in grado di intercettare i segnali radio digitali e analogici generati da qualunque apparato cellulare, anche quelli dei “mini-cellulari cinesi”, minuscoli apparecchi che non superano i 5 centimetri di lunghezza e che, malgrado prestazioni tecnologiche estremamente affidabili, sono realizzati per il 90% con plastica e resine e dunque sfuggono alla maggior parte dei controlli.