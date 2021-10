In Comune solo 5 dipendenti (su 150) scelgono la strada del tampone

Sono soltanto cinque (su circa 150) i dipendenti del Comune di Cesenatico che, per varie ragioni, hanno deciso di non sottoporsi al vaccino.

Una settimana fa – ovvero il primo giorno in cui è stato introdotto in tutta Italia l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro – sono rimasti a casa, poi nei giorni successivi si sono recati regolarmente nei loro uffici, sottoponendosi al tampone. E – come prescrive la legge – dovranno continuare a farlo ogni due giorni a meno che non scelgano la strada del vaccino.