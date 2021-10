Suolo pubblico, “Cesenatico XL” prosegue fino al 16 gennaio

Unica eccezione: nel centro storico si è disposta la rimozione delle occupazioni date in eccedenza alle occupazioni di suolo pubblico ricorrenti e permanenti che hanno sostituito e preso il posto temporaneamente nei mesi estivi degli stalli di sosta. Come da ordinanza tali occupazioni straordinarie sono state cancellate con il venir meno delle Zone a traffico limitato istituite dalla primavera scorsa in un tratto di via Mazzini e Saffi e in via Fiorentini.