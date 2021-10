Il virus muta, in Romagna ecco la “Super variante Delta”

“Per ora non possiamo dare conferme ufficiali – dice ai media il professor Vittorio Sambri, direttore dell’unità operativa Microbiologia e del Laboratorio unico di Pievesestina dell’Ausl Romagna – perché stiamo eseguendo i sequenziamenti necessari. I risultati, e quindi una certezza, li avremo soltanto a metà circa della prossima settimana. I campioni che stiamo analizzando per questo tipo nuovo di variante Delta arrivano da diverse parti della Romagna. Ma come detto servirà ancora qualche giorno per avere i riscontri che stiamo cercando”.