L’evento d’autunno: il Pesce fa Festa

Ma non è finita qui. Anche l’intrattenimento farà la sua parte: via Fiorentini sarà dedicata ai giochi all’aperto per bambini, la diretta musicale con Radio Studio Delta e i mercatini di prodotti tipici, abbigliamento, accessori, artigianato ed erboristeria, dal ponte di via Anita Garibaldi a piazza Cavallotti e una parte di viale Carducci. Infine via Mazzini sarà sede del mercatino di beneficenza organizzato dalla Consulta del Volontariato di Cesenatico.

Segui il programma, i menù e gli aggiornamenti su Il Pesce fa Festa sul portale turistico Visit Cesenatico.