Pesce fa festa. Camper, sosta e viabilità. Tutte le info

La viabilità

Via Mazzini: nel tratto tra via Squero e via Saffi divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 7,00 del 30/10/2021 alle ore 24,00 del 1/11/2021; Via Mazzini nel tratto tra via Magrini e via Squero istituzione del doppio senso di circolazione con obbligo di dare la precedenza per i veicoli che da via Mazzini svoltano in via Magrini o proseguono dritto in direzione Ravenna dalle ore 7,00 del 30/10/2021 alle ore 24,00 del 1/11/2021.

Via Saffi nel tratto tra via Mazzini e via Caporali divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 7,00 del 30/10/2021 alle ore 24,00 del 1/11/2021.

Via Baldini nel tratto largo Cappuccini e via Marconi divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 14.00 del 29/10/2021 alle ore 24,00 del 01/11/2021.

Largo Cappuccini divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 14.00 del 29/10/2021 alle ore 24,00 del 01/11/2021.

Piazza Del Monte (parcheggio lato Ravenna), divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 07,00 del 25/10/2021 alle 19.00 del 05/11/2021; Piazza Del Monte (lato Rimini) nei 6 stalli centrali per posizionare isola ecologica, il divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 07,00 del 26/10/2021 alle 19.00 del 07/11/2021.

Via Fiorentini divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 14.00 del 29/10/2021 alle ore 24,00 del 01/11/2021.

In Via F.lli Sintoni nel tratto fra via Fiorentini e via G. Marconi doppio senso di marcia dalle ore 14.00 del 29/10/2021 alle ore 24,00 del 01/11/2021.

Via L. Da Vinci nel tratto tra la via Fiorentini e la via A. Garibaldi divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 07,00 del 25/10/2021 alle 19.00 del 05/11/2021.

Via A. Garibaldi nel tratto tra via Da Vinci e via Bixio il divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 07,00 del 25/10/2021 alle 19.00 del 05/11/2021; Via A. Garibaldi nel tratto fra via Bixio e p.zza Cavallotti: divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 14.00 del 29/10/2021 alle ore 24,00 del 01/11/2021.