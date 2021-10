Vaccini, richiamo in vista per chi ha fatto Johnson e Johnson

Prima di avviare anche in Italia il richiamo per chi ha scelto Johnson occorrerà però aspettare il pronunciamento in materia dell’Ema, l’autorità regolatoria europea. “Prevedo che avverrà in tempi brevi – spiega Ricciardi – Di solito l’ente europeo segue rapidamente il pronunciamento dell’Fda, visto che analizzano gli stessi dati”.

Sono quasi un milione e mezzo gli italiani che si sono vaccinati con Johnson e Johnson, e che a questo punto dovranno fare il richiamo con Pfizer o Moderna visto che il siero di Johnson è stato ormai abbandonato nel nostro Paese. A sceglierlo sono state soprattutto donne: due su tre, esattamente 1.008.285 donne e 480.300 uomini. E tra chi ha fatto il vaccino dopo aver contratto il Covid, a preferire Johnson sono state solo le donne.

“Come avviene per chi ha fatto gli altri vaccini – spiega ancora Ricciardi – anche in questo caso verrà data la priorità agli over 60, ma via via tutti gli altri dovranno fare la dose booster”.