Contributi alle famiglie con bimbi ai nidi. In arrivo 68mila euro

La Giunta comunale ha approvato una delibera con le linee guida adottate per l’applicazione della misura messa in campo dalla Regione Emilia Romagna “Al Nido con la Regione”: in base alla ripartizione regionale, per i bambini iscritti ai servizi nidi pubblici e privati convenzionati, sono stati riconosciuti 68.286,60 euro che il Comune di Cesenatico erogherà ai gestori pubblici e privati dei servizi educativi 0-3 del territorio comunale.

Come previsto dal progetto regionale, e come accaduto nelle scorse annualità, a beneficiare del contributo che andrà a ridurre le rette dei nidi potranno essere le famiglie con dichiarazione Isee non superiore a 26mila euro. A beneficiare del contributo nell’anno educativo 2021/2022 saranno 57 bambini.

La delibera di Giunta stabilisce tre fasce di reddito per la modulazione del contributo: le famiglie con ISEE compreso tra 0 e 10mila euro sono inserite in Fascia 1; le famiglie con ISEE compreso tra 10.001 e 18mila euro sono inserite in Fascia 2; le famiglie con ISEE compreso tra 18.001 e 26mila euro sono inserite in Fascia 3. All’interno di questi scaglioni, l’amministrazione comunale ha deciso di operare un ulteriore distinguo per tarare il contributo in modo differente tra i bambini iscritti a servizi a tempo pieno e quelli iscritti a servizi part-time.