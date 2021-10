Terza dose, al via le prenotazioni per gli over 60

Prosegue spedita nel territorio dell’Ausl Romagna la campagna vaccinale anti-Covid. Mentre è in corso la vaccinazione degli over 80, partono anche le prenotazioni per la terza dose degli over 60 e per tutte le persone con “elevata fragilità”.

La somministrazione, lo ricordiamo, deve in ogni caso avvenire a distanza di almeno sei mesi dal completamento del primo ciclo di vaccinazione.