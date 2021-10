Tornano i live di Rockin’1000, a maggio si riparte da Parigi

“Ci piace pensare di avere in qualche modo anticipato, sei anni fa, modelli e valori che sono diventati centrali con la pandemia: la capacità di lavorare a distanza (noi lo abbiamo fatto con 1.000 persone nel 2015 vedendoci per la prima volta il giorno dell’esibizione); l’importanza della community e della sua forza e quello della condivisione dalle cose più piccole, come l’intrattenimento – che ci ha permesso di superare i momenti più bui – a quelle più grandi come la capacità di utilizzare i social come mezzo e non come fine, per incontrarsi nella vita reale”, dice Fabio Zaffagnini, 45 anni, ex geologo marino e ora a capo di una organizzazione che conta 15 professionisti a tempo pieno, una community di 26.000 musicisti in 138 paesi, progetti e collaborazioni in tutto il mondo.

Quella di Parigi sarà la prima tappa di un tour che toccherà anche Germania, Nuova Zelanda, Vietnam e Colombia.