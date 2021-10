Addio a Don Ettore, fu vicario anche a Cesenatico

Si svolgerà sabato 30 ottobre (ore 10), alla chiesa parrocchiale di Ronta di Cesena, il funerale di don Ettore Ceccarelli, per oltre 50 anni parroco a Ronta di Cesena, ma noto anche a Cesenatico per essere stato, sul finire degli anni Cinquanta, il vicario parrocchiale della chiesa di San Giacomo e – dal 1957 al 1958 – della parrocchia di Bagnarola prima di essere trasferito, sempre come vicario parrocchiale, alla chiesa di Macerone. La Santa Messa, come impongono i protocolli ecclesiastici nei casi di morte dei sacerdoti, sarà officiata dal vescovo Douglas.