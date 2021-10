Fuoco ai fornelli, torna Il Pesce fa Festa

Fuoco ai fornelli con il Pesce fa Festa. Cesenatico, da venerdì 29 ottobre (cena) a martedì 2 novembre (pranzo), diventa il regno gastronomico autunnale, dedicato alla cucina marinara. Lungo il porto canale, nelle piazze e nelle vie del centro storico, trionfano grigliate di pesce, fritture e piatti della tradizione.

Diventata ormai un appuntamento fisso, la kermesse Il Pesce fa Festa, è realizzata dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio.

Ricco il programma.

In via Anita Garibaldi troveranno spazio gli stand di ARTE La Ristorazione – Confcommercio, degli chef di A.RI.CE. – Associazione Ristoratori Cesenatico Confesercenti, che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola, come seppie con piselli, alici marinate, rotolo di piadina e sgombro, fritto dell’Adriatico, passatelli in brodo e altre ricette tradizionali rivisitate in chiave moderna. Inoltre le preziose ricette di Alberto Faccani del ristorante Magnolia di Cesenatico.

In piazza del Monte l’associazione Tra il Cielo e il Mare mette nel menù cozze e vongole in guazzetto, risotto alla marinara, monfettini in brodo di pesce, grigliata di mare, fritto misto e mazzancolle all’aglio e Brandy.

Saranno ospiti dell’evento gli amici del Team Motta Vicenza che, in via Leonardo Da Vinci, realizzeranno alcuni piatti tipici del territorio, come il baccalà alla vicentina.

Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del Vecchio Squero, la cooperativa Armatori di Cesenatico e l’associazione Pescatori a Casa Vostra elaboreranno crostini di alici, spaghetti alla vongole e le classiche “rustide”.

E ancora la cucina marinara a bordo delle motonavi Tritone e New Ghibli ormeggiate sulla banchina del porto canale e I dolci della festa preparati dagli chef di A.RI.CE. in corso Garibaldi.

Il pesce nostrano e pescato nel Mare Adriatico sarà il protagonista della kermesse. Triglie, mazzancolle, acciughe, sgombri, canocchie, moletti e sardoncini si potranno anche acquistare direttamente sui banchi della Pescheria Comunale che resterà aperta per tutto il weekend.