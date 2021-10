Sabato 30 ottobre il Premio Moretti presentato da Neri Marcorè

“Quella di sabato sarà una grande serata di cultura per Cesenatico: il Premio Moretti è diventato nel tempo una importante realtà del panorama culturale e letterario italiano e la premiazione nel nostro teatro sarà di certo emozionante. Colgo l’occasione per ringraziare anche Casa Moretti e Bompiani: per Cesenatico e per tutti noi è molto importante che ‘L’Andreana’ torni in libreria”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Il Premio Moretti è un’eccellenza dedicata alla ricerca nel campo della filologia e della storia e critica letteraria, nel quale le Università italiane vantano delle assolute eccellenze. Nel corso degli anni il premio si è poi caratterizzato per avere favorito il rapporto e lo scambio tra le giovani generazioni di studiosi, ai quali sono riservate le due sezioni principali del premio, e la generazione dei maestri, alla quale è riservato il premio alla carriera, e che è rappresentata dalla autorevolissima Giuria. Siamo felici che Cesenatico dal 1993 sia portatore di questi valori e di questa occasione così preziosa”, conclude l’assessore Emanuela Pedulli.