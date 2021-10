Donini: “Aumento dei casi, ma ricoveri al 3%”

“C’è un aumento dei casi non banale anche se non esponenziale”. Lo ha detto ieri l’assessore regionale alla Salute in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a margine di un evento al Sant’Orsola a Bologna a proposito della situazione epidemica in regione.

“Oggi – ha spiegato Donini – viaggiamo intorno ai 300-350 casi, l’anno scorso di questi tempi avevamo 1.500 casi, quindi stiamo parlando di un’impennata che è molto smorzata, molto ridotta dalla vaccinazione”.

Il dato, però, non si riflette, per fortuna, sulle ospedalizzazioni “perché – precisa l’assessore – grazie alla vaccinazione, siamo circa al 3% di saturazione dei reparti, sia terapia intensiva che reparti Covid. Vuol dire che la vaccinazione regge”.