Firmato il protocollo d’intesa per la Vena Mazzarini che verrà

“La riqualificazione del tratto di Vena Mazzarini che da viale Roma arriva fino al porto canale è una delle priorità di questa amministrazione: il nostro obiettivo è mettere a disposizione della collettività uno spazio pubblico, verde, suggestivo e pronto per attività sportiva, motoria ed eventi. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per aver compreso insieme a noi che questo può essere il momento giusto per dare nuova vita alla Vena. Con uno studio di fattibilità, un progetto serio e strutturato e la partecipazione a bandi regionali, statati ed europei provando anche a intercettare fondi provenienti dal PNRR. Abbiamo davanti cinque anni in cui Cesenatico deve fare un ulteriore salto di qualità e questo passa anche da quello che diventerà la Vena Mazzarini”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“La Fondazione Cassa di Risparmio siamo lieti di portare avanti un progetto come questo che abbiamo apprezzato sin da subito. La posizione della Vena Mazzarini rappresenta un raccordo fondamentale tra parte marittima e parte storica di Cesenatico ed è il momento giusto per provare a intervenire. Come Fondazione abbiamo come missione quella di sostenere progetti utili al territorio in sinergia con le Amministrazioni Comunali e questa occasione si inserisce perfettamente all’interno del nostro lavoro”, il commento del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Roberto Graziani.