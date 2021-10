Passione per il RisiKo, Club Cesenatico

Ma non solo. Le soprese non terminano qui. Oltre al Master, prenderà vita un campionato on-line (giunto alla terza edizione). Si tratta del cosiddetto “Campionato Dantesco”. Un modo per mettersi alla prova e accettare una sfida a squadre. L’idea comincerà in data 8 novembre e proseguirà per i successivi quattro giorni. La proposta riprende direttamente la Divina Commedia: ogni fase di gioco rappresenterà un ambiente dell’opera e, grazie alle vittorie, ci si allontanerà dal punto di partenza, la Selva Oscura. Un divertimento per svagarsi, competere e mettere alla prova le proprie capacità logiche.

Il Club non si limita unicamente a fornire contesti in cui acquisire tecnica o gareggiare. L’obiettivo è creare una pluralità di situazioni in cui tutti sono graditi: non serve essere veterani, basta la semplice voglia di addentrarsi in una nuova esperienza. Ogni giovedì sera il locale Jam Session di Cesenatico diventa il punto di ritrovo in cui poter disputare partite di non più di due ore. Una modalità inclusiva e avvincente con lo scopo di coinvolgere tutti coloro che desiderano avventurarsi nel mondo del RisiKo.