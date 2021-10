Simone Battistoni riconfermato alla guida della Coop Bagnini

Come segretaria è stata eletta Ilaria Meneghello.

In assemblea è emersa la criticità del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). “Il consiglio si metterà al lavoro attraverso un confronto costruttivo con l’amministrazione per migliorare alcune criticità del PUG, al fine di incentivare l’innovazione della nostra offerta – spiega il neo-presidente Battistoni – Inoltre lavoreremo per migliorare il servizio di salvamento e il completamento e potenziamento del wi-fi. Infine tanti progetti in cantiere che si discuteranno nel prossimo cda”.