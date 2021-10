Torna la dad alla scuola elementare di Madonnina

Ricordiamo che, dopo l’aggiornamento delle normative ministeriali, quando emerge un caso d’infezione in una classe, non scatta automaticamente la quarantena. Tutti i compagni e le compagne del malato o della malata si sottopongono subito e tampone e – nel caso in cui risultino negativi – possono tornare in ala. Solo se vengono riscontrati almeno due positivi tutti finiscono in isolamento domiciliare. Esattamente ciò che è accaduto nei giorni scorsi alla scuola Madonnina.