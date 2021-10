Da lunedì via al “porta a porta” nella zona a monte della stazione

Nelle zone extraurbane e artigianali – che comprendono tutte le vie del forese; le aree produttive di via Balitrona a Bagnarola, via San Pellegrino a Villalta e via Castellaccio a Sala; le vie Fossa, Masini e del Lavoro a Villamarina e la Statale Adriatica fino a Zadina – è previsto un sistema di raccolta domiciliare ‘integrale’, in giorni e orari prestabiliti, che interesserà tutte le tipologie di rifiuti: organico (scarti di cucina), carta/cartone, plastica/lattine, vetro e indifferenziato.

Alle utenze che non avessero ancora ricevuto il kit (composto da contenitori e calendario) per l’avvio del porta a porta, possono ritirarlo nella sede di Hera di Pievesestina in via F. Kossuth 195, Cesena (dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 13.30) o presso la Stazione Ecologica di Savignano in via Rossellini ogni sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.