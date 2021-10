I Karpenter live al Vidia. Ne vedremo delle belle

Come vi siete trovati?

“Molti di noi provengono da altri gruppi musicali che però, nel tempo, hanno perso unità fino a disgregarsi. Ci siamo congiunti per realizzare un nuovo contesto in cui creare musica e fondere passioni”.

Il Vidia è sempre il Vidia…

“Perché proprio il Vidia? Beh, semplice. Si tratta, per così dire, della nostra seconda casa. Tutti lo frequentavamo da giovani, ci lavoravamo e suonavamo con le vecchie band. Torniamo per rilanciarci. Per ritrovare le esperienze che, in un modo o in un altro, hanno segnato le nostre vite. E anche per rivedere le vecchie facce (per quanto possibile) dopo due anni di mascherine”.