Rabbia social: “Incendiamo la parrocchia di don Mirco”

“La parrocchia di don Mirco Bianchi è situata a Gatteo Mare, chi viene con me ad appiccare un incendio”, scrive un utente. “A quando un bell’infarto per liberarci della sua presenza?”, aggiunge un altro. E via così in un becero profluvio di offese ed insulti per aver contestato in questi mesi il Ddl Zan. Lui, con francesca bontà, continua a porgere l’altra guancia: “Vi perdono e chiedo al buon Dio d’illuminare il nostro cuore” ma non depone l’ascia di guerra e, con l’abituale vis provocatoria, continua imperterrito a postare i suoi messaggi a favore della famiglia. Il risultato? La sua pagina Facebook è ormai diventata un “campo di battaglia” dove paradossalmente si predica bontà, ma si raccoglie perlopiù odio.