I camperisti “rubano” i parcheggi dei supermercati

Avvio col botto per “il Pesce fa festa”, la sagra culinaria in programma a Cesenatico fino al 2 novembre. Ieri tantissima gente ha affollato la zona del porto e, ora dopo ora, la città si è riempita come accade solo in estate.

Una grande festa popolare e, diciamo la verità, un provvidenziale “toccasana” per l’economia dopo un paio di settimane davvero difficili per bar e, soprattutto, negozi.

Il format della festa è quello di sempre (unica novità piazza Ciceruacchio libera dagli stand) così come le criticità, in primis il nodo parcheggi messo a dura prova dalle centinaia di camper arrivati in città.

Malgrado le aree di sosta attrezzate, infatti, come accade in tutte le edizioni, non mancano mai i camperesti che, per questioni di comodità, parcheggiano il loro mezzo a ridosso del centro storico, in particolare nella zona stazione.