Tra cozze e alici spunta il tortello verde di Spadafino

Nel profluvio di piatti di pesce, tra spaghetti allo scoglio e fritto misto di alici, alla sagra del “Pesce fa festa” attualmente in corso a Cesenatico, c’è chi ha deciso di uscire dal coro. E’ il celebre chef Vincenzo Spadafino, titolare dell’omonimo ristorante che sorge nella rotonda Don Minzoni a Milano Marittima, che presenta quasi in anteprima alla città il suo “tortello perla verde” premiato di recente “piatto dell’anno” dalla rivista “Food and Travel”.

Preparato “solo” con burro e parmigiano, il suo tortello è stato infatti insignito dal prestigioso magazine gastronomico con il premio “2021 Reader Awards”.

Lo scorso 1 ottobre, negli spazi del San Barbato Resort Spa & Golf di Lavello (in provincia di Potenza), nell’ambito della quarta edizione italiana dei Reader Awards di Food and Travel Italia, Vincenzo Spadafino ha ritirato il premio per il suo celebre tortello alla bolognese, omaggio ad una vera eccellenza della gastronomia emiliana.

“Ho sempre apprezzato la creatività in cucina – spiega lo chef Spadafino – ma ci sono momenti in cui l’ego deve farsi da parte e lo chef, nel solco rigoroso della tradizione, deve semplicemente limitarsi ad eseguire. Quando si interpreta un grande classico della cucina italiana la ricerca deve lasciare spazio alla tradizione, quella delle famiglie italiane riunite la domenica attorno ad un piatto fumante di tortellini. Il mio ‘perla verde’, che rappresenta un omaggio fedele alla memoria, è prima di tutto un ritorno alle origini per dimostrare che, nell’epoca del sushi, dell’hamburgher e della cucina molecolare, c’è sempre spazio per l’italianità e per la semplicità delle cose buone. I giovani oggi scelgono sashimi e crema wasabi senza neppure sapere cosa stanno mangiando – conclude Spadafino – per questo, oggi come non mai, è importante difendere la nostra cultura e tornare a mettere nei loro piatti i sapori della tradizione”.