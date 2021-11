Reading Cesenatico! Al via la caccia al tesoro in città

Domenica 28 novembre, in occasione dell’ultima giornata dedicata all’iniziativa “Io leggo perché”, dalle 15 si potrà partecipare in coppia con un amico, un partner… a Reading Cesenatico! La caccia al tesoro di Cesenatico, organizzata da Soccorso Letterario.

Come funziona? Soccorso Letterario ha distribuito per Cesenatico, 10 foto di copertine di libri, in luoghi all’aperto. Le prime 5 coppie che troveranno tutte le foto, riceveranno un tesoro messo in palio.

Alle 15 di domenica 28 novembre, tutti i partecipanti, riceveranno il primo video WhatsApp da parte di Soccorso Letterario, con il primo indizio/indovinello da risolvere: sarà una curiosità, un particolare da scovare, un dettaglio di un monumento della nostra città, realizzato da uno scrittore del territorio, estrapolando l’indovinello dal proprio libro. Le coppie dovranno indovinare, trovare, fotografare ed inviare sempre in WhatsApp, al numero di Soccorso Letterario, e potranno ricevere il secondo indizio. E così via! Scovato il decimo indizio la caccia sarà conclusa e si scopriranno le prime 5 coppie vincitrici.

Gli autori che hanno partecipato sono: Niky Marcelli, Andrea Bazzocchi, Rita Sirri, Davide Gnola, Alma Perego, Giovanni Maggi, Mauro Altini, Rossella Grippo e Gloria Marchi.