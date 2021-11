Aumentano gli stipendi dei sindaci: ecco quanto guadagnerà Gozzoli

Più soldi per i sindaci italiani. Lo prevede la bozza della nuova legge di Bilancio che dovrà essere ora confermata dal Parlamento.

Il governo Draghi – dopo anni di pressione dell’Anci (l’associazione dei Comuni italiani) – ha infatti deciso di sbloccare i compensi dei primi cittadini fissati vent’anni fa dalla legge Bassanini. Un ritocco sostanzioso per alzare la busta paga dei sindaci spesso alle prese con enormi responsabilità (giuridiche ed istituzionali) a fronte di stipendi piuttosto modesti (soprattutto nei comuni di piccole dimensioni).

Il provvedimento partirà in misura graduale per essere definitivo dal 2024, ma gli incrementi in busta paga non graveranno sulle casse comunali.

In sostanza, se la legge sarà approvata, le buste paga dei sindaci verranno parametrate a quanto percepiscono i presidenti delle Regioni, 13.800 euro lordi mensili, su percentuali progressive in base al numero di abitanti (i Comuni potranno inoltre aumentare anche gli emolumenti di vicesindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale).